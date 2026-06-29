Синоптик оценил вероятность аномальной жары в Москве и области

Синоптик Шувалов: В Москве и области не будет европейской жары

Во Франции и других европейских странах в конце июня наблюдается пик аномальной жары, когда температура днем доходит до плюс 40 градусов. О том, стоит ли ждать подобного в Москве и области, в беседе с «Ридусом» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, с похожей аномалией в выходные столкнулись жители Калининградской области, где дневная температура достигала плюс 30 градусов. При этом, отметил метеоролог, калининградцам недолго осталось страдать от жары.

«Калининградский пик тепла уйдет уже сегодня. Завтра температура в нашем западном анклаве понизится до плюс 25 градусов. Затем там с начала июля будет достаточно прохладно, дожди и плюс 21-23 градуса», — пояснил он.

Шувалов добавил, что Москва и Подмосковье на рубеже июня и июля тоже получат порцию жаркой погоды, но «в сильно ослабленном виде». Больше 30 градусов жары в регионе не ожидается. Такая температура прогнозируется на четверг, 2 июля.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 29 июня, местами ожидается кратковременный дождь. При грозе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.