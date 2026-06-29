Средний срок автокредита в России резко вырос

НБКИ: Средний срок автокредита в России увеличился на 17,5 процента в мае

По итогам мая 2026 года средний срок автокредита в России вырос на 17,5 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Речь идет о займах на покупку новых и подержанных машин, уточнили аналитики. За отчетный период средний срок такого рода кредитов на внутреннем рынке составил 5,97 года. Для сравнения: годом ранее показатель находился на уровне чуть более 5 лет. Таким образом, за 12 месяцев показатель увеличился почти на год. Достигнутый в мае результат оказался максимальным с начала 2024 года, пояснили эксперты.

Наибольший средний срок выданных в конце весны автокредитов специалисты зафиксировали в Краснодарском (6,65 года) и Ставропольском (6,59) краях, Волгоградской области, Пермском крае (по 6,34) и Ростовской области (6,30). Наименьшие показатели были отмечены в Москве (5,29), Санкт-Петербурге (5,45) и Московской области (5,46).

Вместе со средним сроком в конце весны резко вырос и средний размер автокредита. Последний по итогам мая достиг 1,54 миллиона рублей, увеличившись за год на 20,5 процента.