Стали известны детали пожара на НПЗ в российском регионе

На Кубани вдвое сократили площадь пожара на НПЗ после атаки дрона ВСУ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на Кубани, который разгорелся из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сократился вдвое. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в «Максе».

«На Кубани вдвое сократили площадь пожара на НПЗ после атаки дрона, сообщил глава Славянского района. К работе подготовили три пункта временного размещения», — написал Синяговский.

Он отметил, что Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воды и воздуха на территории всего района.

ВСУ атаковали НПЗ в Краснодарском крае в ночь на 28 июня. В результате удара на предприятии разгорелся пожар. Власти сообщали, что никто не пострадал.