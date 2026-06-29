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13:48, 29 июня 2026Россия

Стало известно о месте похорон бывшего министра обороны России Иванова

Mash: Бывшего министра обороны России Иванова похоронят на Троекуровском кладбище
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: A.Savin / Wikimedia

Бывшего министра обороны России Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном, которого не стало в 2014 году в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

38-летний сын экс-чиновника не выжил во время отдыха. После трагедии Иванов ушел в себя и практически не принимал участия в политической жизни.

Как пишет ТАСС, похороны Иванова пройдут во вторник, 30 июня.

Почетный президент баскетбольной «Единой Лиги ВТБ» умер 26 июня. Иванову было 73 года.

Сергей Иванов в 2001–2007 годах был министром обороны России, а в 2011–2016 годах возглавлял администрацию президента. В 2007 году считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти.

Иванов — генерал-полковник запаса. В 1990-е и 2000-е работал и на других государственных должностях, в том числе заместителем директора ФСБ, секретарем Совета безопасности и вице-премьером правительства.

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