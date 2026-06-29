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09:00, 29 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о создании фильтрационных лагерей ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ создали фильтрационные лагеря для дезертиров в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали в Сумской области фильтрационные лагеря для дезертиров и отказывающихся служить в войсках. Об этом РИА Новости заявил источник в российских силовых структурах.

«В лесных массивах Сумского района создано несколько фильтрационных центров, где проводят "мотивационные мероприятия" с отказниками, "неблагонадежными" и пойманными дезертирами"», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщается, родственники военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ пожаловались на действия против бойцов и сравнили ситуацию с пытками бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Источник агентства также назвал случаи гибели бойцов ВСУ в подобных лагерях от многочисленных побоев. Причиной смерти в официальных документах указывался приступ сердечной недостаточности.

Ранее военнослужащие 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ оставили занимаемые позиции в районе Бачевска Сумской области. После этого они попали под заградительный огонь украинского националистического формирования и укрылись в лесных массивах.

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