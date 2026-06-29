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15:26, 29 июня 2026Ценности

Стало известно о жизни экс-супруги бывшего замминистра обороны России во Франции

«Царьград»: Экс-жена Тимура Иванова после развода перебралась жить во Францию
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, ранее приговоренного к 13 годам тюрьмы за растрату, Светлана Захарова обосновалась с дочерью Александрой во Франции. Об этом пишет «Царьград».

При этом, как утверждается, родственницы не разорвали связи с Россией — у Захаровой остался в столице бизнес, поэтому она ездит из Парижа в Москву и обратно. О том, что экс-жена Иванова предпочитает для жизни Францию, свидетельствуют в том числе иски от «Жилищника» и «Газпрома» в связи с неоплатой коммунальных платежей за квартиру на Арбате.

«Злые языки говорят, что это расставание было фиктивным, тем более что имущество не делили. В отношении Тимура Иванова ввели санкции, и Светлане стало неудобно ездить за границу», — сказал собеседник отдела расследований «Царьграда».

Что касается падчерицы Иванова Александры, то ее телеканал уличил в русофобских взглядах. «В ее заявлениях многие (из тех, кто слышал) разглядели даже откровенную русофобию. Так что понятно, почему больше времени Александра проводит в Париже», — говорится в материале.

Ранее Светлана Захарова обжаловала изъятие аукционного кольца Graff и другого имущества в собственность государства.

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