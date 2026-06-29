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14:44, 29 июня 2026Экономика

Стало известно об изменениях работы одной станции московского метро

Станция метро «Парк культуры» с 6 июля в час пик будет работать только на выход
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

Станция «Парк культуры» московского метро с 6 июля по будням в час пик будет работать только на выход. Об этом сообщается на mos.ru.

Ограничения введены по будням с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов вечера. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов.

Вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» Сокольнической на Кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится.

Ранее стало известно, что в Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро. Первую протянут от станции «Кунцевская» до Сколково. В будущем на этом участке появятся пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Сколково», «Марфино» и «Медицинский центр». Красная ветка пойдет в Ярославский район. Длина нового участка от «Бульвара Рокоссовского» составит 8,1 километра. Две новые станции получат названия «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»).

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