Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:23, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка призналась в страхе перед браком

Юмористка Наталья Борисова призналась, что испытывает страх перед браком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Мадонна Мур» / YouTube

Популярная российская юмористка, ведущая интернет-шоу «Женский форум» Наталья Борисова призналась, что испытывает страх перед браком. Об этом она рассказала в интервью журналистке Мадонне Мур, запись их беседы доступна на YouTube.

Борисова отметила, что уже больше двух лет помолвлена с возлюбленным, комиком Рустамом Джибиловым, но до сих пор не вышла за него замуж. «У меня просто какой-то внутренний страх вот этой вот росписи», — уточнила она.

Как объяснила юмористка, она привыкла рассчитывать только на себя, потому что в детстве у нее перед глазами не было примера счастливого брака. «Я понимаю, что все равно это [свадьба] произойдет. Просто я не газую на эту тему. То есть я не тороплю и не говорю: "Пошли, сейчас распишемся"», — добавила она.

Ранее Борисова назвала самое яркое впечатление от поездки в Японию. Юмористка заявила, что ее поразили туалетные комнаты в этой стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России прошли первые задержания топливных спекулянтов. Они перепродавали бензин по 250 рублей за литр

    Покровительство над контрафактом стало крахом для экс-главы УЭБиПК в российском городе

    Россиянин пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта

    Москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании

    Стало известно о подготовке ВСУ к повторению курской операции в Крыму

    Аэропорт курортного города России приостановил работу

    Пугачева отказалась от концерта за 30 миллионов рублей из-за проблем со здоровьем

    Сразу четыре краснокнижных малыша появились на свет в России

    Ведущая шоу «Снимите это немедленно!» показала внешность без фильтров в честь 52-летия

    Посольство России оценило готовность Финляндии к размещению ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok