Популярная российская юмористка призналась в страхе перед браком

Юмористка Наталья Борисова призналась, что испытывает страх перед браком

Популярная российская юмористка, ведущая интернет-шоу «Женский форум» Наталья Борисова призналась, что испытывает страх перед браком. Об этом она рассказала в интервью журналистке Мадонне Мур, запись их беседы доступна на YouTube.

Борисова отметила, что уже больше двух лет помолвлена с возлюбленным, комиком Рустамом Джибиловым, но до сих пор не вышла за него замуж. «У меня просто какой-то внутренний страх вот этой вот росписи», — уточнила она.

Как объяснила юмористка, она привыкла рассчитывать только на себя, потому что в детстве у нее перед глазами не было примера счастливого брака. «Я понимаю, что все равно это [свадьба] произойдет. Просто я не газую на эту тему. То есть я не тороплю и не говорю: "Пошли, сейчас распишемся"», — добавила она.

Ранее Борисова назвала самое яркое впечатление от поездки в Японию. Юмористка заявила, что ее поразили туалетные комнаты в этой стране.