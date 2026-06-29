Трамп показал картину с собой и роботом, назвав ее шедевром

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию картины, на которой изображены он сам, первый американский президент Джордж Вашингтон, Статуя Свободы и робот.

«Великолепная картина!» — написал Трамп в комментарии к публикации.

На изображении также присутствуют гора Рашмор с высеченными скульптурными портретами четырех президентов США, сцена запуска ракеты и высадки на Луну, а также фрагмент знаменитой фотографии Джо Розенталя «Водружение флага над Иводзимой» времен Второй мировой войны. Имя автора и местонахождение картины глава Белого дома не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории, раздавал бы «бесплатное жилье, бесплатное питание, все бесплатно». При этом, считает он, в таком случае страна, где это происходит, потерпела бы крах.