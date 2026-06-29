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12:33, 29 июня 2026Мир

Трамп показал картину с собой и роботом

Трамп показал картину с собой и роботом, назвав ее шедевром
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @realDonaldTrump / Truthsocial

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию картины, на которой изображены он сам, первый американский президент Джордж Вашингтон, Статуя Свободы и робот.

«Великолепная картина!» — написал Трамп в комментарии к публикации.

На изображении также присутствуют гора Рашмор с высеченными скульптурными портретами четырех президентов США, сцена запуска ракеты и высадки на Луну, а также фрагмент знаменитой фотографии Джо Розенталя «Водружение флага над Иводзимой» времен Второй мировой войны. Имя автора и местонахождение картины глава Белого дома не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории, раздавал бы «бесплатное жилье, бесплатное питание, все бесплатно». При этом, считает он, в таком случае страна, где это происходит, потерпела бы крах.

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