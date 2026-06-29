ЦБ раскрыл масштабы вывода россиянами средств из банков

ЦБ: Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей

По итогам мая суммарный объем вывода средств с банковских счетов россиян достиг 550 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Достигнутый в конце весны результат оказался вторым максимальным с начала года. До мая россияне забирали деньги со своих банковских счетов в январе и марте. Если в начале года объем вывода составил 950 миллиардов рублей, то в марте — всего 10 миллиардов.

В мае остатки средств физических лиц уменьшились главным образом на текущих счетах — примерно на 300 миллиардов рублей. На срочных вкладах резервы сократились почти на 200 миллиардов. Спрос же на наличные за отчетный период сохранился. Их объем в обращении за последний весенний месяц увеличился на 400 миллиардов рублей, резюмировали в регуляторе.

Аналитики связывают растущий интерес россиян к выводу средств из банков в том числе с последствиями затяжного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. На фоне неоднократного снижения ключевой ставки проценты по основным видам депозитов на внутреннем рынке также стали падать. В самом регуляторе к числу основных причин подобной динамики также отнесли рост расходов граждан на туризм в период отпускного сезона.