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11:12, 29 июня 2026Экономика

Цены на нефть перешли к росту на фоне возобновления ударов США и Ирана

Биржевая стоимость Brent в ходе торгов приблизилась к 73 долларам за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов в понедельник, 29 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent перешла к росту на фоне возобновления взаимных ракетных ударов США и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На максимуме сырьевые котировки достигли 73,61 доллара за баррель. Однако ближе к 11:00 по московскому времени цена Brent опустилась до 72,74 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил почти 0,2 процента.

Аналитики связывают переход сырьевых котировок к росту после затяжного падения в первую очередь с очередной эскалацией на Ближнем Востоке. Американские и иранские военные возобновили взаимные удары вскоре после заключенного меморандума о взаимопонимании. В Вашингтоне обвинили Тегеран в срыве достигнутых договоренностей.

Результатом нынешней эскалации стало замедление транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив, считающийся одной из главных логистических артерий в регионе. Это усилило опасения участников рынка по поводу дефицита сырья, что в итоге подтолкнуло сырьевые котировки вверх. «Нефтяной рынок по-прежнему сопряжен со значительными рисками», — констатировали эксперты международной финансовой группы ING.

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