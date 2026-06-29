Турист в Азии снял видео под юбками у шести женщин за три часа и угодил в тюрьму

Турист угодил в тюрьму в Сингапуре за съемку видео под юбками у шести женщин

Филиппинский турист угодил в тюрьму в Сингапуре за вуайеризм. Об этом пишет VnExpress International.

Уточняется, что сам инцидент произошел 6 ноября 2025 года, однако подробности о нем появились только сейчас. 27-летний Уси Кристиан Джиор Орлино приехал в эту страну Азии на отдых со своей девушкой. В один из дней отпуска он снял видео под юбками у шести женщин менее чем за три часа. Пять роликов он записал в районе Chinatown Point, а один — на станции метро Outram Park.

Мужчину застали врасплох двое пассажиров на эскалаторе. Они сразу же вмешались, остановили Орлино и передали его сотрудникам станции. После просмотра других видеозаписей, которые он, предположительно, сделал в тот же день, на место происшествия прибыла полиция. В итоге филиппинца арестовали по обвинению в вуайеризме и приговорили к шести неделям заключения.

Ранее пассажир самолета в Японии попытался сфотографировать стюардесс под юбками и попался. Его заметил один из попутчиков, который рассказал о произошедшем экипажу.

