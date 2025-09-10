В Японии пассажир самолета попытался сфотографировать стюардесс под юбками и попался

Пассажир самолета в Японии попытался сфотографировать стюардесс под юбками и попался благодаря незнакомцу. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе Cathay Pacific из Нагои, Япония, в Гонконг 8 сентября. Один из пассажиров заметил, как незнакомый мужчина снимает бортпроводниц под юбками вскоре после вылета. Он рассказал об этом членам экипажа, а те заранее предупредили полицию в городе прилета.

В результате после посадки мужчина был арестован.

Ранее бортпроводник американской авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. Инцидент произошел на рейсе из Шарлотта в Бостон, США.