Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:01, 10 сентября 2025Путешествия

В Японии пассажир самолета попытался сфотографировать стюардесс под юбками и попался

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Пассажир самолета в Японии попытался сфотографировать стюардесс под юбками и попался благодаря незнакомцу. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе Cathay Pacific из Нагои, Япония, в Гонконг 8 сентября. Один из пассажиров заметил, как незнакомый мужчина снимает бортпроводниц под юбками вскоре после вылета. Он рассказал об этом членам экипажа, а те заранее предупредили полицию в городе прилета.

В результате после посадки мужчина был арестован.

Ранее бортпроводник американской авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. Инцидент произошел на рейсе из Шарлотта в Бостон, США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

    Европе предложили заменить Россию другим поставщиком энергоносителей

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер похвастался участием в операции «Поток»

    Мигранта насмерть засыпало песком на севере Москвы

    МИД России ответил на обвинения со стороны Польши

    56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж

    Журова рассказала о пенсиях депутатов

    В России спасли девочку-«дюймовочку»

    Алаудинов поддержал обвиненного в махинациях с помощью для СВО кавалера орденов «Ахмат»

    Введение ЕС пошлин из-за России по требованию Трампа назвали маловероятным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости