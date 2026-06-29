Туристка отправилась в соло-путешествие в США и пропала без вести

People: Туристка из Австралии отправилась в путешествие в США и пропала без вести

26-летняя туристка из Австралии отправилась в соло-путешествие в США и пропала без вести. Подробностями истории поделился портал People.

По информации издания, Салли Грейс Контарино планировала посетить Лас-Вегас, гору Чарльстон и Южную Калифорнию. На протяжении всей поездки она поддерживала связь с семьей, но после 20 июня перестала выходить на связь.

Известно, что Контарино купила билет на автобус из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, где планировала сесть на самолет и вернуться на родину 21 июня. Однако в автобусе ее не было и обратный рейс она пропустила. В последний раз австралийку видели недалеко от горы Чарльстон, примерно в 50-70 километрах к северо-западу от бульвара Лас-Вегас-Стрип.

Департамент полиции Лас-Вегаса возбудил дело о пропаже человека и попросил общественность помочь в поисках. Все местные больницы призвали проверить свои регистры и немедленно уведомить правоохранителей в случае обнаружения подходящей под описание пациентки.

Ранее туристка из Великобритании отправилась на музыкальный фестиваль во Францию и бесследно исчезла. Семья британки описала ее как очень уязвимую девушку и выразила огромное беспокойство за ее благополучие.