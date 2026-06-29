У легенды тенниса в третий раз нашли рак яичников

Теннисистка Крис Эверт в третий раз заболела раком яичников

71-летняя американская теннисистка Крис Эверт призналась, что у нее в третий раз нашли рак яичников. О борьбе с онкологическим заболеванием спортсменка написала на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я уже перенесла операцию в качестве первого шага в моем лечении и восстановлении, и в ближайшие недели начну химиотерапию», — написала она. Легенда американского тенниса назвала рак яичников безжалостным, но добавила, что намерена сохранять оптимизм.

С 2021 года Эверт уже дважды успешно лечилась от рака яичников. В 2021 году после кончины сестры, у которой был рак яичников, спортсменка прошла обследование и перенесла профилактическую операцию, которая включала удаление яичников. Во время процедуры хирурги обнаружили опухоль в одной из маточных труб. Спортсменка прошла курс химиотерапии, а также профилактическую двойную мастэктомию. В 2023 году она вышла в ремиссию, но к декабрю того же года рак вернулся, и химиотерапию пришлось проходить снова.

Ранее главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн назвал самое распространенное онкологическое заболевание в мире. По его словам, чаще всего люди болеют раком кожи.

