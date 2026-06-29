Ученые назвали реальные размеры мегалодона

PE: Мегалодон мог достигать более 24 метров в длину

Ученые повторно изучили окаменелости мегалодона, которые считались утерянными почти 30 лет, и подтвердили, что древняя акула могла достигать 24,3 метра в длину. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontologia Electronica (PE).

Речь идет о крупнейшем из известных позвонков мегалодона, найденном в Дании в 1978 году. Его диаметр составляет 23 сантиметра — это рекорд среди всех подобных находок. После повреждения при перевозке в 1989 году окаменелость считали потерянной, однако спустя годы ученые обнаружили коробку с ее фрагментами и смогли восстановить часть образца.

Повторный анализ подтвердил прежние оценки максимальных размеров древнего хищника. Кроме того, исследователи изучили осадочные породы вокруг позвонков и обнаружили микроскопические чешуйки гигантской акулы-фильтратора. По мнению авторов работы, это могут быть остатки последней добычи мегалодона, что указывает на его способность охотиться даже на очень крупных акул.

Ученые отмечают, что находка не только подтверждает рекордные размеры мегалодона, но и помогает лучше понять его образ жизни и роль в древних морских экосистемах.

Ранее ученые подтвердили, что мегалодон питался не только морскими млекопитающими, но и крупной рыбой.