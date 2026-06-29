Уехавший в США комик напугал агрессивного американца русской речью

Комик Поперечный рассказал, как заговорил с американцем в США на русском и напугал его

Стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший жить в США, напугал американца, который агрессивно себя вел, русской речью. Подробности случившегося он раскрыл в интервью для проекта «Вписка», выпуск доступен на YouTube.

Юморист рассказал, что однажды вступил в конфликт с американцем, когда гулял в парке с женой. По словам комика, незнакомец начал оскорблять его, а затем, не получив никакой реакции, плюнул в его сторону. Плевок этого человека почти достиг цели, и это сильно разозлило Поперечного.

«Я начинаю по-русски с ним разговаривать. Говорю: "Ты что, сука? Ты хочешь драться?" И он слышит, что я говорю по-русски, и сразу теряется. (...) Здесь замечательно работает стереотип, и это, кажется, не стереотип: русские за такое бьют *** [лица]», — рассказал юморист.

Комик добавил, что у американцев и русских разные представления о том, какие слово или поступок могут послужить поводом для драки.

Ранее Поперечный заявил, что не считает себя несчастным. Он отметил, что ему повезло жить в Лос-Анджелесе.

