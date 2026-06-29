В Госдуме ответили на планы страны ЕС построить завод по выпуску БПЛА у границы с Россией

Колесник: Завод Латвии и Украины по выпуску БПЛА у границ России станет законной целью

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который Латвия планирует построить совместно с Украиной у границы с Россией, станет законной целью российских войск. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ру».

Ранее о планах возвести предприятие по сборке дронов-перехватчиков сообщил латвийский премьер Андрис Кулбергс. По его словам, это позволит стране Евросоюза (ЕС) сэкономить, не поднимая в воздух самолеты при каждой угрозе со стороны беспилотников.

Отвечая на вопросы издания, Колесник подчеркнул, что этот завод нужно сначала построить. «Естественно, этот завод вполне подходит под законные цели войск Российской Федерации в связи с тем, что будет производить оружие, которое применяется по Вооруженным силам России», — сказал он.

Депутат добавил, что громкие заявления стран Балтии делаются с целью «оттянуть часть внимания и войск» в сторону Прибалтики и Калининградской области.

В мае депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что вовлечение Западом Латвии в конфликт с Россией является одним из вариантов поиска новых жертв. По его словам, «Украина заканчивается», поэтому «нужны новые идиоты». Однако в таком случае Латвия станет агрессором по отношению к России, подчеркнул парламентарий.