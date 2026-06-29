Заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник в силовых структурах уточнил, что тела украинских военных обнаружили во время зачистки подвалов в Лосевке. По его словам, часть солдат была фактически убита сослуживцами.
Ранее сообщалось, что испаноязычные наемники, воюющие на стороне ВСУ, дезертировали под Великим Бурлуком в Харьковской области. Известно, что часть иностранных наемников отказалась выполнять задачи и дезертировала из подразделений.