В Харьковской области обнаружили заминированные тела военных 120-й бригады ВСУ

Заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в силовых структурах уточнил, что тела украинских военных обнаружили во время зачистки подвалов в Лосевке. По его словам, часть солдат была фактически убита сослуживцами.

Ранее сообщалось, что испаноязычные наемники, воюющие на стороне ВСУ, дезертировали под Великим Бурлуком в Харьковской области. Известно, что часть иностранных наемников отказалась выполнять задачи и дезертировала из подразделений.