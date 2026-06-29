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07:26, 29 июня 2026Бывший СССР

В Харьковской области обнаружили заминированные тела солдат ВСУ

В Харьковской области обнаружили заминированные тела военных 120-й бригады ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обнаружили в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в силовых структурах уточнил, что тела украинских военных обнаружили во время зачистки подвалов в Лосевке. По его словам, часть солдат была фактически убита сослуживцами.

Ранее сообщалось, что испаноязычные наемники, воюющие на стороне ВСУ, дезертировали под Великим Бурлуком в Харьковской области. Известно, что часть иностранных наемников отказалась выполнять задачи и дезертировала из подразделений.

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