В Конгрессе США высказались о необходимости уничтожить Иран

Сенатор Кеннеди: США должны разгромить Иран и выплюнуть кости на пол

США должны полностью разгромить Иран и «выплюнуть его кости на пол». Такое мнение выразил сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в эфире Fox News.

«Иран сейчас похож на очень старого человека, который не может позволить себе простудиться. Мы сильно ослабили их, поэтому нам не следует сдаваться (...). Я думаю, мы должны продолжать то, что делали до этого. По истечении 60 дней или сколько там, я думаю, нам следует вернуться и снова надавить на них. Мы должны полностью уничтожить их и выплюнуть кости на пол», — заявил сенатор.

По словам Кеннеди, отсутствие соглашения с Исламской Республикой лучше, чем плохая сделка.

Ранее США и Иран договорились обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании, включая возобновление переговоров по вопросу спора вокруг Ормузского пролива.