Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 29 июня 2026Мир

В Конгрессе США высказались о необходимости уничтожить Иран

Сенатор Кеннеди: США должны разгромить Иран и выплюнуть кости на пол
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

США должны полностью разгромить Иран и «выплюнуть его кости на пол». Такое мнение выразил сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди в эфире Fox News.

«Иран сейчас похож на очень старого человека, который не может позволить себе простудиться. Мы сильно ослабили их, поэтому нам не следует сдаваться (...). Я думаю, мы должны продолжать то, что делали до этого. По истечении 60 дней или сколько там, я думаю, нам следует вернуться и снова надавить на них. Мы должны полностью уничтожить их и выплюнуть кости на пол», — заявил сенатор.

По словам Кеннеди, отсутствие соглашения с Исламской Республикой лучше, чем плохая сделка.

Ранее США и Иран договорились обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании, включая возобновление переговоров по вопросу спора вокруг Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин выразил уверенность в уничтожении пятитысячной группировки ВСУ

    Цены на нефть перешли к росту на фоне возобновления ударов США и Ирана

    Потомок Бисмарка выступил с призывом к россиянам и немцам

    В России отреагировали на планы Стармера баллотироваться на пост генсека НАТО

    В Госдуме ответили на планы страны ЕС построить завод по выпуску БПЛА у границы с Россией

    В России возникли сложности с автоперевозками

    Полиция арестовала жившую с крокодилом и другими редкими рептилиями женщину

    Россиянки стали перепродавать удаленные грудные импланты по одной причине

    Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым

    В России оценили шансы конкуренции между отечественными электромобилями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok