В Кремле прокомментировали деятельность Лантратовой на посту омбудсмена

Песков: Лантратова многое успела сделать после вступления на пост омбудсмена

Яна Лантратова многое успела сделать после вступления на пост уполномоченного по правам человека при президенте России. Так прокомментировал деятельность омбудсмена официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что президент Владимир Путин в понедельник, 29 июня, примет Лантратову.

«Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту», — поделился пресс-секретарь главы государства.

По данным Пескова, в графике Путина запланированы встречи непубличного характера.

Госдума назначила Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая. До этого она занимала должность председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Лантратова сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет.