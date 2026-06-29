Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 29 июня 2026Россия

В Кремле прокомментировали деятельность Лантратовой на посту омбудсмена

Песков: Лантратова многое успела сделать после вступления на пост омбудсмена
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Яна Лантратова многое успела сделать после вступления на пост уполномоченного по правам человека при президенте России. Так прокомментировал деятельность омбудсмена официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что президент Владимир Путин в понедельник, 29 июня, примет Лантратову.

«Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту», — поделился пресс-секретарь главы государства.

По данным Пескова, в графике Путина запланированы встречи непубличного характера.

Госдума назначила Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая. До этого она занимала должность председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Лантратова сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она прижата к реке». Российские войска блокировали многотысячную группировку ВСУ. Путин заявил, что ее уничтожат

    Эрдоган выступил с призывом по Украине

    Пара россиян почти год издевалась над тремя приемными детьми

    В Подмосковье оценили ситуацию с запасами бензина

    Позиция США вынудила НАТО пересмотреть сумму военной помощи Украине

    Раскрыто оснащение новейшей модели Deepal для России

    В Кремле напомнили слова Путина о последствиях вторжения Украины в Курскую область

    В России назвали виновных в срыве возможных соглашений с Украиной

    Названы города-лидеры по вводу жилья в России

    Средний срок автокредита в России резко вырос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok