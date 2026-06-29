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14:18, 29 июня 2026Интернет и СМИ

В МФЦ опровергли сообщение об оформлении загранпаспорта только через «Макс»

В МФЦ опровергли сообщение об обязательном аккаунте в «Макс» для оформления загранпаспорта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В пресс-службе столичных МФЦ опровергли сообщение о том, что для оформления загранпаспорта москвичам обязательно нужен аккаунт в мессенджере «Макс».

Первоисточником сообщения, на основе которого был создан фейк, выступил новостной портал VPost. В материале со ссылкой на нескольких жителей Москвы утверждалось, что подать заявление на получение загранпаспорта через портал mos.ru можно только с помощью чат-бота «Мои документы» в мессенджере «Макс».

«Желающим подать заявление доступна только одна кнопка "заполнить анкету", и она предлагает единственный вариант заполнения — в чат-боте. Без этого нельзя пройти на следующий этап и записаться на прием в МФЦ, убедился корреспондент VPost», — говорилось в материале.  В статье отмечалось, что у граждан есть возможность подать заявление без аккаунта в «Максе», с помощью портала «Госуслуги». Однако заявлялось, что на «Госуслугах» якобы есть проблемы со свободными слотами для записи. 

Хотя в оригинальном материале отмечалось, что аккаунт в «Максе» понадобится для оформления загранпаспорта только при подаче заявки через портал mos.ru, ряд Telegram-каналов исказил информацию и стал заявлять, что без страницы в мессенджере москвичи не смогут получить загранпаспорт в принципе. 

«Оформить загранпаспорт москвичи смогут только через "Макс" Пользователям нужно получить QR-код в чат-боте через "Мои документы", после чего подавать заявление в МФЦ», — заявил один из каналов. «Для оформления загранпаспорта в Москве нужен "Макс" — пользователи сообщают, что записаться без него теперь нельзя», — говорилось в другом новостном канале.

Правила оформления загранпаспорта в России не менялись, сообщили журналистам «Российской газеты» в пресс-службе столичных центров «Мои Документы». «Для подачи заявления на получение биометрического паспорта сроком на десять лет существуют два варианта. Первый: записаться через "Госуслуги" к сотрудникам МВД России, которые ведут прием в центрах "Мои Документы". Второй способ: записаться через MAX в криптобиокабину, установленную в центрах Госуслуг», — говорится в материале. 

В своем официальном канале в Telegram центры «Мои Документы» подчеркнули, что информация о том, что оформить заграничный паспорт можно только через «Макс», не соответствует действительности.

Уточняется, что подать документы на загранпаспорт можно несколькими способами. Граждане могут подать заявление через «Госуслуги», обратиться очно в офис центра «Мои Документы» (для загранпаспорта на 5 лет) или записаться в чат-боте «Мои Документы Москвы» в «Макс» на оформление биометрического загранпаспорта через криптобиокабину. «Жители могут выбрать любой подходящий для себя вариант оформления заграничного паспорта», — добавили в МФЦ.

Утверждения о том, что для подачи заявления на загранпаспорт москвичам обязательно нужен аккаунт в «Макс», распространили преимущественно каналы в Telegram. При этом ряд СМИ привел официальную информацию от центров «Мои документы» (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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