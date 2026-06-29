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13:00, 29 июня 2026Бывший СССР

В МИД высказались об освобождении арестованных в Азербайджане россиян

Галузин: Россия рассчитывает на скорое освобождение арестованных в Азербайджане россиян
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Россия рассчитывает на возможность скорого освобождения 11 россиян, арестованных в Азербайджане в 2025 году. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает RTVI.

«Конечно же, мы будем ставить вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, которые были задержаны в Баку 30 июня-1 июля прошлого года. Этот вопрос обсуждается по линии профильных структур России и Азербайджана, и мы рассчитываем на то, что в скором времени наши граждане будут освобождены», — сказал он.

Дипломат также отметил, что сроки визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию пока не определены. По его словам, данный вопрос находится в проработке.

Российских граждан задержали в Азербайджане в конце июня 2025 года. Как сообщало МВД страны, задержание прошло в рамках операции по пресечению транзита наркотиков из Ирана, их распространения, а также кибермошенничества.

Ранее суд вынес приговоры восьми российским гражданам. Они были приговорены к трем годам заключения.

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