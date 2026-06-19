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22:38, 19 июня 2026Бывший СССР

В Баку вынесли приговоры обвиняемым в наркотрафике россиянам

АПА: В Баку вынесли приговоры обвиняемым в наркотрафике восьми гражданам России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Суд по тяжким преступлениям в Баку вынес обвинительные приговоры восьми гражданам России по делу о транзите наркотических веществ. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый были приговорены к трем годам заключения.

Российских граждан задержали в Азербайджане в конце июня 2025 года. Как сообщало МВД страны, задержание прошло в рамках операции по пресечению транзита наркотиков из Ирана, их распространения, а также кибермошенничества.

Сабаильский районный суд избрал для них меру пресечения в виде ареста. Им были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, связанным с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее задержанный в Азербайджане россиянин Сергей Софронов сообщил через адвоката о нормальных условиях содержания в тюрьме. По словам его матери, россиянину предоставили государственного и независимого адвоката.

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