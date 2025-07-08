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02:11, 8 июля 2025Бывший СССР

Мать задержанного в Азербайджане россиянина рассказала об условиях его содержания

Ura.ru: К задержанному в Баку россиянину Софронову пустили адвоката
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Baku TV | RU / YouTube

Задержанный в Азербайджане россиянин Сергей Софронов сообщил через адвоката о нормальных условиях содержания в тюрьме. Об этом рассказала его мать в беседе с Ura.ru.

Уточняется, что встречи удалось добиться 7 июля. «Говорит, содержание сейчас нормальное, всем передает привет и благодарность за желание помочь», — сказала собеседница издания. По ее словам, россиянину предоставили государственного и независимого адвоката. Женщина отметила, что претензий к их работе у семьи нет.

30 июня в Баку арестовали восьмерых россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. В зале суда задержанные появились со следами побоев — множественными гематомами на лице и теле, а также каплями крови на одежде. Журналисты предположили, что их вывели в клетку только для того, чтобы показать прессе.

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