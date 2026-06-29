В Минске рассказали о подготовке солдат на Украине к атаке на Белоруссию

Секрета: На Украине готовят полк Калиновского для атаки на Белоруссию

На Украине готовят солдат «полка имени Кастуся Калиновского» для атаки на территорию Белоруссии. Об этом в интервью RT заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета.

«Так называемый "полк имени Кастуся Калиновского", их регулярно используют и готовят на территории Украины для возможного нападения на Белоруссию», — рассказал дипломат.

Он выразил уверенность, что для атаки на республику на Украине также могут попытаться использовать лидеров белорусской оппозиции, которая находится за границей.

Ранее основатель штурмового подразделения ВСУ «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев пригрозил Белоруссии ударами по центрам принятия решений в случае возможного конфликта. По его словам, у Киева «развяжутся руки» в случае якобы возможного наступления со стороны белорусской границы.