В Минске рассказали о возможном ответе на пересечение белорусской границы ВСУ

МИД Белоруссии: Минск ответит на пересечение границы ВСУ с применением всего потенциала

Белоруссия ответит на пересечение ее границы Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением всего своего потенциала. Об этом заявил заместитель белорусского министра иностранных дел Игорь Секрета в интервью RT.

«Если граница [Белоруссии] будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Киев знает о соответствующем подходе Минска.

Ранее основатель штурмового подразделения ВСУ «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев пригрозил Белоруссии ударами по центрам принятия решений в случае возможного конфликта. По его словам, у Киева «развяжутся руки» в случае якобы возможного наступления со стороны белорусской границы.