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22:49, 29 июня 2026Мир

В ООН испугались втягивания Белоруссии в конфликт на Украине

Помощник генсека ООН Поби: Нельзя допустить втягивания Белоруссии в конфликт на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Нельзя допустить втягивания Белоруссии в конфликт на Украине. Такого развития событий испугалась помощник генерального секретаря ООН Марта Поби, передает ТАСС.

По ее словам, всемирная организация крайне обеспокоена в связи с «потенциальной эскалацией, связанной с Белоруссией».

«В связи с этим мы встревожены недавней эскалацией риторики и потенциалом для дальнейшего разрастания этой войны. Необходимо сделать все, чтобы этого избежать», — подчеркнула она в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о практических действиях Киева против Белоруссии. «Киевский режим показал, что он от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям», — сказал он.

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