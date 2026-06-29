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16:03, 29 июня 2026Бывший СССР

В МИД России заявили о практических действиях Киева против Белоруссии

Замглавы МИД РФ Галузин: Киев от угроз в адрес Белоруссии перешел к практическим действиям
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Украинские власти перешли от угроз в адрес Белоруссии к практическим действиям. Так замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью RTVI прокомментировал удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми под Брянском.

«Киевский режим показал, что он от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский (президент Украины Владимир Зеленскийприм. «Ленты.ру») озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям», — сказал он.

Дипломат также отметил, что подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия.

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области 17 июня. Команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, когда по автобусу ударил беспилотник самолетного типа.

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