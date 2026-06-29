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03:03, 29 июня 2026Мир

В Польше раскритиковали заявление Зеленского о пантеоне героев

Польские политики раскритиковали заявление Зеленского о пантеоне героев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети X раскритиковал планы украинского лидера Владимира Зеленского создать так называемый пантеон «героев» Украины.

«Ну и хорошо. Никто и никогда не будет приказывать нам, кому помогать, а кому нет», — с иронией написал Миллер.

Кроме того, по словам замминистра государственных активов Польши Роберта Кропивницкого, если Зеленский хочет обострить отношение с Варшавой, то его ждет разочарование.

Также по мнению лидера партии «Левые» в польском Сейме Анны-Марии Жуковской, Владимир Зеленский сознательно идет на спорные шаги в отношении Польши, рассчитывая тем самым укрепить свои политические позиции среди стран и сил в Евросоюзе, придерживающихся критического отношения к Варшаве.

Ранее Зеленский в своем видеообращении рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России). Он отметил, что лидеры ОУН похоронены в разных местах, в том числе в Европе и Америке.

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