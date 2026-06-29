Чешиньский: Украина не присоединится к ЕС из-за героизации УПА

Украине следует осознать, что героизация УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) окажется препятствием на пути вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил польский депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Януш Чешиньский в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, сейчас ключевой момент, который найдет отклик как у Владимира Зеленского, так и у украинского общества, — это обсуждение того факта, что с такой культурой на своих знаменах Украина не вступит в Европейский союз», — отметил он.

Политик назвал присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) «абсолютно скандальной ситуацией».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украине придется принять критическое решение и понизить призывной возраст до 18 лет. Он добавил, что подобные разговоры идут не только на Украине, но и в западных СМИ.