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01:52, 29 июня 2026Бывший СССР

В Раде раскрыли способ переизбрать Зеленского

Депутат Гончаренко: В офисе Зеленского обсуждают возможность его переизбрания через Раду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил на своем YouTube-канале, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского рассматривают вариант его переизбрания через Раду.

«Но для этого нужны изменения в Конституцию, а изменения невозможны во время военного положения. Поэтому как это сделать непонятно. Но все это активно обсуждается в офисе президента», — сказал депутат.

По его словам, Зеленский провел разговор с послом Украины в Великобритании, бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, а также с главой своего офиса Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

По словам Гончаренко, восторга у Зеленского после этих разговоров нет: он увидел возможные риски как со стороны одного военного, так и другого. Также, по его словам, обсуждались потенциальные выборы и возможные роли участников в будущей политической команде.

При этом Зеленский рассматривает себя исключительно в качестве президента, тогда как другим участникам он может предлагать разные варианты, но реализация этих предложений, по его словам, остается под вопросом. «Себя он видит только президентом. А вот другим он может разное предлагать. Тем более одно дело предлагать, а другое это сделать», — сказал депутат.

В феврале Зеленский заявил, что пойдет на выборы лишь в случае продолжения специальной военной операции.

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