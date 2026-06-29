В разведке Литвы высказались об угрозе нападения России

Разведка Литвы: Нет признаков, что Россия готовится к нападению на Прибалтику

Разведка Литвы не видит признаков, свидетельствующих, что Россия готовится к нападению на Прибалтику. Об этом заявила пресс-служба Минобороны республики, передает издание LRT.

«Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что падение дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории стран Прибалтики является «допустимой ценой».

2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заверения бывшего премьер-министра Литвы Инги Ругинене о непредоставлении ВСУ странами Прибалтики воздушного коридора для удара БПЛА по российской территории. Он подчеркнул, что специалисты Вооруженных сил России обладают точными данными.