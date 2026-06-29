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11:12, 29 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Стармера баллотироваться на пост генсека НАТО

Депутат Журова: Если Стармер будет генсеком, НАТО вряд ли смягчится по отношению к России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Ожидать от НАТО при смене руководителя чего-то кроме агрессии по отношению к России сложно, заявила первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова. Так она отреагировала на планы уходящего с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера баллотироваться на пост генерального секретаря блока.

«Всегда смотришь на каждого из них и понимаешь, что с уходом одного и приходом другого ничего не меняется. НАТО настроено на то, чтобы быть агрессивным к нам. Единственное, перейдут они красные линии или нет — это да, всегда вопрос. Посмотрим, потому что всегда есть возможность какого-то перемирия с тем же НАТО, но захотят ли они. Мы всегда рассматриваем это как будто они нам бдительность усыпляют, мы вроде и соглашаемся на что-то, а потом выясняется, что они свои обещания никакие не выполняют», — высказалась депутат.

По словам парламентария, политика НАТО понятна, Россия для альянса является стратегическим врагом и вряд ли они его поменяют.

Им же нужно как-то объяснять зачем они собирают деньги с европейских стран в НАТО, а так, когда есть враг, значит, тогда можно и деньги собирать. Мы все равно будем для них целью. Тогда НАТО перестанет существовать, если у них не будет цели

Светлана Журовадепутат Госдумы

Ранее стало известно, что Стармер, планирующий покинуть должность премьер-министра Великобритании, рассматривает возможность баллотироваться на пост генсекретаря НАТО в 2028 году. Сейчас пост занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

До этого Стармер объявил, что принял решение об уходе с должности. Он добавил, что сообщил о своем решении королю Карлу III утром 22 июня.

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