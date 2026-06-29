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16:21, 29 июня 2026Россия

В России отреагировали на выделение новых траншей помощи Евросоюза Киеву

Депутат Госдумы Шеремет: Выделение новых траншей помощи Киеву приближает развал Евросоюза
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет отреагировал на выделение новых траншей помощи Киеву, заявив, что такие решения приблизят развал Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

«Считаю, чем больше Евросоюз выделит Украине кредитов для распила, тем быстрее это русофобское сообщество развалится», — обозначил Шеремет.

Парламентарий также напомнил о финансовом долге стран Запада перед Россией, «за которым она обязательно вернется». «Иначе их последующие поколения будут его отрабатывать физически, компенсируя утраченную выгоду», — заключил Шеремет.

Ранее сообщалось, что страны НАТО начали рассматривать возможность выделения Украине новых военных средств в размере 70 миллиардов евро. Словакия отказалась выделять деньги на эти цели из своего бюджета.

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