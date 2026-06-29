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16:07, 29 июня 2026Экономика

В России оценили перспективы курса доллара

Аналитик Соболев: Курс доллара может превысить 80 рублей к началу июля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

К началу июля доллар с большой долей вероятности продолжит укрепляться к рублю. Такой прогноз дал глава отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев. Его слова приводит RT.

В первых числах второго летнего месяца, ожидает аналитик, курс доллара будет находиться в диапазоне от 73,7 до 80,3 рубля. Ослаблению российской валюты, пояснил он, поспособствует ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики Соболев отнес активизацию интервенций Министерства финансов, а также продолжающееся падение мировых цен на нефть.

В случае усиления давления вышеперечисленных факторов, добавил эксперт, курс доллара сможет превысить 80 рублей в ближайшее время. Стабилизировать российскую валюту в сложившихся реалиях может разве что снижение объемов пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) со стороны монетарных властей, констатировал Соболев.

Оптимальным для российской экономики курсом доллара глава ВТБ Андрей Костин называл коридор 90-100 рублей. При таком раскладе, объяснял он, отечественные экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления с продаж энергоресурсов. Последнее, подчеркивал Костин, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны.

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