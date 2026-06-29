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11:00, 29 июня 2026АвтоЭксклюзив

В России оценили шансы конкуренции между отечественными электромобилями

Автоэксперт Хайцеэр назвал главное преимущество нового электрокара UMO перед Evolute
Марина Аверкина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Новый отечественный бренд UMO стал лидером продаж в сегменте электрокаров. Возможна ли конкуренция между ним и Evolute, «Ленте.ру» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Эксперт напомнил, что производство электромобилей марки UMO налажено на мощностях столичного завода «Москвич». Более реалистичным сценарием он считает использование этих машин в столичном такси.

«С учетом того, что внешний вид у этого автомобиля несколько привлекательнее, а цены вполне сбалансированы, то это достойный конкурент сегодняшнему электрокару Evolute», — заявил Хайцеэр, но призвал не торопиться с выводами. Он подчеркнул, что спрос на электрический транспорт в стране остается низким, очередей за такими машинами нет. Любой заметный рост продаж в этом сегменте пока начинается с нуля.

«Учитывая обстоятельства, может быть, сегодня некоторые обратят внимание на электрический автомобиль как способ более простой заправки. Как говорится, будем наблюдать», — подытожил вице-президент НАС.

Ранее россиянам назвали самые угоняемые машины. По статистике страховых компаний, к ним относятся автомобили возрастом 5–6 лет и старше. Их «уводят» с целью разбора на запасные части. Реализовать автомобиль по деталям гораздо проще, чем продать целиком, объяснил эксперт Валентин Ильинов.

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