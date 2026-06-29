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13:02, 29 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Эстонии о нормализации падения дронов

Депутат Колесник: Нормализация Эстонии падения БПЛА ВСУ на территории НАТО — болезнь
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахны о нормализации падения украинских беспилотников на территорию НАТО — болезнь, которой прибалтийские политики заразились от киевского режима, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

У меня такое ощущение, что они от режима украинского заразились: те не жалеют свое население, и эти тоже. Подумаешь, что-то с неба будет падать, одного-двух убьет — какая разница? Это диагноз: абсолютная беспощадность к своему же населению, причем население об этом не спрашивают

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

По его словам, прибалтийские политики переняли у киевского режима готовность «кидать людей в топку войны». Теперь, отмечает парламентарий, они готовы не просто помогать оружием, но и подставлять собственных граждан под удары — причем от украинских же дронов.

Колесник предупредил, что занятая эстонскими властями позиция может обернуться против них самих.

«Они сами себя пожирать начали — разрешают бить беспилотниками по своей территории. Тут уже такой диагноз медицинский — мазохизмом попахивает», — заключил парламентарий.

Ранее Цахкна заявил, что падение БПЛА Вооруженных сил Украины на территории стран Прибалтики является «допустимой ценой». Цахкна также публично выразил восхищение планами ВСУ об ударах дронами вглубь территории России.

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