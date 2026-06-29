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15:16, 29 июня 2026Наука и техника

В России предрекли добычу ресурсов на Луне

Профессор Язев: Добыча ресурсов на Луне станет целесообразной через 20 лет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Добыча редкоземельных металлов и других ресурсов на Луне может стать экономически целесообразной уже через 20 лет. Разработку ископаемых на естественном спутнике Земли предрек ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев в интервью ТАСС.

Ученый напомнил, что, по предположениям российских исследователей, один километровый астероид на Луне может содержать ресурсы на сумму около квадриллиона долларов.

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«Добыча на Луне сегодня выглядит как абсолютная фантастика, но она может стать экономически целесообразной уже буквально через пару десятков лет. Не случайно количество стартапов, связанных с полетами к Луне, во всем мире быстро растет», — сказал Язев.

Ранее в июне стало известно, что российскую миссию «Луна-31» планируют запустить в 2035 году.

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