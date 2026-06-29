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09:04, 29 июня 2026Бывший СССР

В России рассказали о роковой для солдат ВСУ ошибке командования

Боец ВС России с позывным Икона: ВСУ по ошибке ликвидировали своих солдат
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по ошибке ликвидировали своих бойцов. Такое заявление сделал командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Икона, передает ТАСС.

«Они не разбираются, кто где находится. (...) Здесь же они били своих. Отношение у них друг к другу отвратительное», — рассказал он о роковой ошибке командования.

Отмечается, что главной задачей солдат ВСУ является спасение собственной жизни.

Ранее президент России Владимир Путин иронично ответил на заявления о якобы успехах ВСУ. Он призвал Европу подождать победы Киева.

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