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11:46, 29 июня 2026Экономика

В России выпустят монету в честь ВДНХ

Банк России выпустит серебряную монету в честь ВДНХ номиналом 25 рублей
Вячеслав Агапов

Кадр: Пресс-служба Банка России

Банк России выпустит посвященную Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) памятную серебряную монету. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк выпустит монету номиналом 25 рублей в обращение 30 июля. Она войдет в серию «Памятники архитектуры России». Масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 грамма, проба сплава — 925.

На лицевой стороне монеты нанесен Государственный герб России и надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «25 РУБЛЕЙ», год выпуска «2026 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, а также проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На обороте изображена арка Главного входа с позолоченной скульптурой «Тракторист и колхозница» на фоне облаков. На дальнем плане монеты нанесены рельефное изображение павильона № 1 «Центральный», а также надписи:«ВДНХ» и «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА».

Монета выпускается тиражом в одну тысячу штук. Она является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

В декабре регулятор выпустил в обращение памятные монеты с героями российского мультфильма «Фиксики». Монета номиналом в три рубля является серебряной, ее тираж составил семь тысяч штук. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба, на оборотной — герои мультсериала.

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