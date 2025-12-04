Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 4 декабря 2025Экономика

ЦБ выпустит серебряные монеты с героями российского мультфильма

Банк России выпустит памятные монеты из серебра с изображением фиксиков
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Банк России

Банк России в пятницу, 5 декабря, выпустит в обращение памятные монеты с героями российского мультфильма «Фиксики». Информацию об этом опубликовала пресс-служба ЦБ на сайте регулятора.

Монета номиналом в три рубля будет серебряной, ее тираж составит семь тысяч штук, говорится в сообщении. Диаметр такой монеты — 39 миллиметров, проба сплава — 925. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба, на оборотной — герои мультсериала.

Также банк выпустит представленную в двух видах монету номиналом в 25 рублей: 850 тысяч экземпляров выполнят из стали с никелевым покрытием, еще 150 тысяч штук — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Диаметр монет из недрагоценных металлов будет составлять 27 миллиметров.

В октябре стало известно, что Центробанк представит золотую инвестмонету «Георгий Победоносец». Уточнялось, что ее номинал составит 10 тысяч рублей, а диаметр — 10 сантиметров. С одной стороны монеты будет размещен герб РФ, с другой – поражающий змея копьем Георгий Победоносец. Монету планировали выпустить ограниченным тиражом, не превышающим 100 единиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok