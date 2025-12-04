ЦБ выпустит серебряные монеты с героями российского мультфильма

Банк России выпустит памятные монеты из серебра с изображением фиксиков

Банк России в пятницу, 5 декабря, выпустит в обращение памятные монеты с героями российского мультфильма «Фиксики». Информацию об этом опубликовала пресс-служба ЦБ на сайте регулятора.

Монета номиналом в три рубля будет серебряной, ее тираж составит семь тысяч штук, говорится в сообщении. Диаметр такой монеты — 39 миллиметров, проба сплава — 925. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба, на оборотной — герои мультсериала.

Также банк выпустит представленную в двух видах монету номиналом в 25 рублей: 850 тысяч экземпляров выполнят из стали с никелевым покрытием, еще 150 тысяч штук — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Диаметр монет из недрагоценных металлов будет составлять 27 миллиметров.

В октябре стало известно, что Центробанк представит золотую инвестмонету «Георгий Победоносец». Уточнялось, что ее номинал составит 10 тысяч рублей, а диаметр — 10 сантиметров. С одной стороны монеты будет размещен герб РФ, с другой – поражающий змея копьем Георгий Победоносец. Монету планировали выпустить ограниченным тиражом, не превышающим 100 единиц.