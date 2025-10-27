Банк России выпустит Георгия Победоносца в золоте

ЦБ объявил о выпуске золотой инвестмонеты «Георгий Победоносец» номиналом 10 000

Во вторник, 28 октября, Банк России выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тысяч рублей и диаметром 10 сантиметров. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Масса золота в монете 999 пробы составляет килограмм. На лицевой стороне монеты изображен государственный герб России, на оборотной — изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Тираж монеты не превышает 100 единиц, она является законным средством наличного платежа на территории страны и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

В сентябре Центробанк сообщал о выпуске инвестиционных золотых монет «Георгий Победоносец» номиналом 100 и 200 рублей и весом 15,55 и 31,1 грамма, выполненных выполнены из золота 999-й пробы. Их тираж должен составить до 100 тысяч штук каждого номинала.