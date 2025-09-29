Банк России выпустит золотые монеты с Георгием Победоносцем

ЦБ: Банк России выпустит инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»

Банк России выпустит инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты номиналом 100 и 200 рублей попадут в обращение 30 сентября. Они будут весить 15,55 и 31,1 грамма и будут выполнены из золота 999-й пробы. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

«На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская федерация", "Банк России", номинал монет "100 рублей", "200 рублей", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Тираж монет составит до 100 тысяч штук каждого номинала.

В начале месяца Центробанк выпустил в обращение памятные монеты из медно-никелевого сплава серии «Российский спорт» с изображением символики физкультурно-спортивных обществ «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА), а также Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Монеты в 25 рублей выпущены тиражом по 50 тысяч штук каждого вида.