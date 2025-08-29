Банк России выпустит монеты со «Спартаком» и «Локомотивом»

ЦБ выпустит памятные медно-никелевые монеты с символикой российских спортклубов

Банк России с 1 сентября выпускает в обращение памятные монеты из медно-никелевого сплава серии «Российский спорт» с изображением символики физкультурно-спортивных обществ «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА), а также Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Монеты номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27 миллиметров. Тираж каждой составит 50 тысяч штук.

В Центробанке отдельно отметили, что эти монеты станут законным средством на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Ранее стало известно, что запущенную ЦБ в позапрошлом году серию «Российский спорт» в 2025-м пополнят серебряные монеты в честь российских футбольных клубов (ФК) «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва), а в следующем дойдет очередь до памятных монет из серебра, посвященных столичным ФК «Спартак» и ЦСКА.