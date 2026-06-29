В России высказались о создании зоны безопасности в Сумской области

Карасин: Для определения размеров зоны безопасности в Сумской области нужны переговоры

Для создания зоны безопасности в Сумской области и определения ее размеров надо вести переговоры, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Цели, которые поставлены перед специальной военной операцией (СВО), будут выполнены. Наряду с этим будет создана зона безопасности на границе между Россией и Украиной. Но понятно, что для этого надо вести переговоры, надо определять размеры этой зоны безопасности и серьезно, без публичной полемики подойти к обсуждению этих вопросов», — отметил сенатор.

Карасин подчеркнул, что президент России Владимир Путин подробно объяснил позицию Москвы. Он сообщил, что из заявлений российского лидера следует, что страна готова к предметным обсуждениям.

«Надеемся, что другая сторона тоже возьмется за ум и предпримет какие-то практические меры, для того чтобы диалог пошел вперед. Не через СМИ, а прямой диалог о конкретных вопросах», — заключил политик.

Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне проведения СВО. Он сообщил, что есть продвижение в сторону Сум, осталось около десяти километров, однако политических планов на этот город нет. Целью России в Сумской области является создание зоны безопасности, объяснил Путин.

