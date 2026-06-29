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11:45, 29 июня 2026Авто

В России зафиксировали рост продаж одного вида машин

Аналитик Целиков: Электрический Evolute i-Joy почти исчез из автосалонов в России
Марина Аверкина

Кадр: Omerta / YouTube 

С 22 по 28 июня россияне поставили на учет 1754 новых автомобиля с гибридной силовой установкой. Это на треть больше, чем неделей ранее (1311 машин), и почти на 50 процентов превышает средний недельный показатель продаж подзаряжаемых гибридов в текущем году — 1173 единицы. Такие данные в Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются модели Evolute I-Space (337 единиц), Geely EM-I (328), Voyah Free (301), GAC S7 (153) и Exeed Exlantix ET (127).

Интерес к полностью электрическим моделям тоже вырос, но «он ограничен числом предложений». За неделю было реализовано 195 новых электромобилей. Прежний лидер — Evolute i-Joy — почти исчез из дилерских центров, а нарастить продажи других моделей крайне сложно. Сейчас активно реализуют новинку — UMO 5 (45 машин за неделю). На вторую позицию поднялся кроссовер Changan Qiyuan Q05, ввезенный по параллельному импорту (24).

На этом фоне количество объявлений о продаже подержанных электрокаров на классифайдах сократилось примерно на 30 процентов, указал Целиков. Самые доступные по цене машины либо уже нашли покупателей, либо продавцы сняли их с публикации.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил шансы конкуренции между отечественными электромобилями UMO и Evolute.

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