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19:25, 29 июня 2026Силовые структуры

В съемных квартирах россиянина полиция обнаружила десять килограммов особого урожая

В Петербурге задержан мужчина, организовавший наркоцехи в съемных квартирах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге задержан 28-летний мужчина, который превратил съемные квартиры в подпольные наркоцехи с марихуаной. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, фигурант арендовал несколько квартир специально, чтобы выращивать там запрещенные растения, из которых он готовил наркотики для продажи. В двух квартирах оперативники нашли по 16 кустов конопли. Кроме того, у него нашли и изъяли более 10 килограммов наркотиков в одной и 3,5 килограмма в другой. Также при обыске обнаружили 16 кустов конопли, оборудование для ее выращивания, упаковочные материалы и четыре мешка с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали иностранца за организацию нарколаборатории.

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