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20:30, 29 июня 2026Наука и техника

В США изменили вооружение САУ из-за дронов

В США испытали САУ Paladin с пулеметным модулем CROWS для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: USA Military Channel / YouTube

Армия США испытывает самоходную артиллерийскую установку (САУ) M109A7 Paladin с измененным набором вооружения, который обеспечит защиту от дронов. Об этом пишет Army Recognition.

На полигоне Юма в штате Аризона испытали Paladin и транспортно-заряжающую машину M992A3, которые оснастили дистанционно управляемым модулем Common Remotely Operated Weapons Station (LP-CROWS). Установка с крупнокалиберным пулеметом позволят своевременно обнаруживать и поражать малоразмерные дроны.

Отмечается, что LP-CROWS позволит экипажу контролировать небо и поражать цели, оставаясь в машине. «Если последующие испытания на прочность и эксплуатационные испытания подтвердят надежность системы, LP-CROWS может стать важным шагом в усилении защиты артиллерийских расчетов от небольших беспилотников», — говорится в материале.

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Базовый модуль CROWS состоит из стабилизированной платформы с вооружением, лазерным дальномером, а также дневной и ночной камерами. Оператор управляет оружием при помощи джойстика.

В октябре 2025 года журнал The National Interest писал, что САУ M109 могут быть уничтожены китайской артиллерией в случае прямого столкновения.

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