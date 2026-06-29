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Силовые структуры
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09:19, 29 июня 2026Силовые структуры

Участник хищения денег у вдовы бойца СВО попался полиции

В Алтайском крае таксист разоблачил посыльного мошенников с деньгами вдовы участника СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Алтайском крае задержали 19-летнего жителя Екатеринбурга — соучастника мошенников, обокравших вдову бойца специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, мошенники под видом представителей различных ведомств запутали женщину и убедили ее отдать курьеру один миллион рублей. Неладное заподозрил таксист, который подвозил молодого человека. Когда тот вернулся с большой сумкой, водитель потребовал показать содержимое, и там оказался полиэтиленовый пакет с деньгами. После этого бдительный мужчина вызвал полицию.

Криминальный посыльный был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел внутренних дел, а находившиеся при нем денежные средства изъяты для дальнейшего возврата потерпевшей. Выяснилось, что неделей ранее курьер таким же образом забрал около четырех миллионов рублей у жительницы Коми.

Ранее сообщалось о мошенническом фейке, распространившемся в интернете, о якобы запланированных выплатах военнослужащим.

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